اليوم السابع
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أمن الجيزة يعاين محل لبيع الأثاث اشتعل به حريق في الهرم

الأحد، 16 أبريل 2023 12:25 م
أمن الجيزة يعاين محل لبيع الأثاث اشتعل به حريق في الهرم السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لمحل أثاث اشتعل به حريق بمنطقة الهرم لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، وتبين احتراق جانب من الأثاث، دون إصابات. 
 
كما استمع رجال المباحث لأقوال مدير المحل وعددا من العاملين به ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع النيران، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق بمحل لبيع الأثاث المنزلي بمنطقة الهرم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني، ومحاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

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