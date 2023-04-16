ألعاب وعرائس مبهجة باحتفالية كنيسة الأنبا بيشوى في بورسعيد بعيد القيامة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهدت كنيسة الأنبا بيشوى الكائنة بميدان المنشية في محافظة بورسعيد، أجواء إحتفالية مبهجة احتفالاً بـ عيد القيامة المجيد ، وتضمنت الإحتفالية ألعاب كبيرة الحجم، وفقرات العرائس والبلياتشو، بجانب بعض الألعاب الأخرى ذات الألوان المبهجة، وذلك على أنغام الموسيقى لإسعاد الأطفال والكبار والشباب والفتيات، وتستمر الاحتفالات حتى المساء .

وحرص الأهالي على إلتقاط الصور التذكارية مع أبنائهم وهم يلعبون، كما التقط صور تذكارية لأبنائهم مع كهنة الكنيسة في أجواء من السعادة بين الجميع، هذا بالإضافة إلى عدد من المسابقات ما بين الأطفال، وتم توزيع الهدايا والشيكولاته لرسم الإبتسامة على وجوههم.

وقال الأب بيمن، أحد كهنة كنيسة الأنبا بيشوى، في لقاء مع "اليوم السابع"، إنه تم التنسيق التواجد الألعاب المختلفة التي يحبها الأطفال، وتوفير الأطعمة التي يحبونها أيضاً، احتفالا بعيد القيامة المجيد.

وأكد الشباب والفتيات في لقائهم مع "اليوم السابع"، أن الأجواء رائعة داخل الكنيسة من وجود الألعاب والمسابقات والهدايا، موضحين أنهم يحضرون منذ الصباح للاستمتاع بهذه الأجواء الاحتفالية.

وزار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الكنيسة الكاتدرائية لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان في إستقباله الأنبا تادرس مطران بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد وقيادات الكنيسة ورجال الدين المسيحي، والقيادات الأمنية ورجال الأوقاف والأزهر، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.