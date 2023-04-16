أسعار البسكويت وكعك العيد فى مصر.. السادة 75 جنيها للكيلو

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تفاصيل أسعار كعك عيد الفطر في مصر لعام 2023، وذلك في الأسواق، وفي سياق السطور التالية نرصد متوسط أسعار الكعك والبسكويت بأشكاله المختلفة في الأسواق، وهذه الأسعار تتغير بحسب الشركة المنتجة وكذلك بحسب المنطقة.

أسعار البسكويت في مصر لعيد الفطر 2023 بسكويت سادة 75 جنيها لوزن النصف الكيلو و140 جنيها للكيلو.

بسكويت برتقال 75 جنيها لوزن النصف الكيلو. و140 جنيها للكيلو.

بسكويت جوز هند 75 جنيها لوزن النصف الكيلو و140 جنيها للكيلو.

بسكويت شوكولاتة بسعر 80 جنيها لوزن النصف الكيلو و150 جنيها للكيلو.

بسكويت مشكل 80 جنيها لوزن النصف الكيلو. و150 جنيها للكيلو.