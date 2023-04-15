اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أبريل 2023 04:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

1643 مسجدا بالقليوبية تستعد لصلاة عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها

السبت، 15 أبريل 2023 03:30 م
1643 مسجدا بالقليوبية تستعد لصلاة عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها صلاة العيد - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية، الانتهاء من أعمال حصر المساجد التي سيتم إقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بها على نطاق المحافظة، موضحة أنه بلغ إجمالي عدد المساجد التي تشهد صلاة العيد بالقليوبية 1643 مسجدا بقرى ومدن المحافظة.
 
وأوضح "أبو السعود"، أن الشعائر ستبدأ بتكبيرات العيد ثم أداء الصلاة وفق التوقيت المحلي، ليكون بعد شروق الشمس بثلث ساعة أي في تمام الساعة 05:47 بالتوقيت المحلي للعاصمة بنها.
 
وفي وقت سابق أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، انطلاق حملات نظافة المساجد بالمحافظة، بإشراف مباشر من قيادات الدعوة وأئمة المساجد استعدادًا للعشر الأواخر من الشهر الفضيل، وذلك تحت شعار "كلنا في خدمة بيوت الله".
 
وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تتضمن الحملة نظافة المساجد وتهيئتها لإقامة سنة الاعتكاف وصلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، خاصة الأماكن التي يتم إعدادها لاستقبال المعتكفين.
 
وكشفت أوقاف القليوبية، عن المساجد المسموح بها الاعتكاف في القليوبية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث يصل عددها 376 مسجدا، موزعة على جميع مراكز وقرى المحافظة، حيث أصدرت المديرية الضوابط والإرشادات الخاصة بالاعتكاف داخل المساجد هذا العام.
 

 


اخبار القليوبية

أوقاف القليوبية

مساجد القليوبية

مديرية الأوقاف بالقليوبية

عيد الفطر المبارك

صلاة عيد الفطر المبارك

احتفالات عيد الفطر المبارك

اخبار محافظة القليوبية



الموضوعات المتعلقة

محافظ بورسعيد: تخصيص 9 ساحات كبرى و150 مسجدا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

السبت، 15 أبريل 2023 12:30 م

مواعيد صلاة عيد الفطر فى مدن ومحافظات الجمهورية الجمعة المقبلة.. إنفوجراف

الجمعة، 14 أبريل 2023 11:33 م

صلاة عيد الفطر فى الساحات ومساجد الجمعة.. وزارة الأوقاف تعلن ضوابط صلاة العيد.. وتوجه المديريات بحصر الساحات تمهيداً للإعلان عنها الأسبوع القادم.. كل مسجد تقام فيه صلاة الجمعة ستقام فيه صلاة العيد

الخميس، 13 أبريل 2023 06:30 م

صلاة عيد الفطر فى الساحات ومساجد الجمعة.. وزارة الأوقاف تعلن ضوابط صلاة العيد وتوجه المديريات بحصر الساحات تمهيداً للإعلان عنها الأسبوع المقبل.. وتؤكد: كل مسجد تقام فيه صلاة الجمعة تقام فيه صلاة العيد

الخميس، 13 أبريل 2023 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة