فرص عمل لمهندسى الميكانيكا والكهرباء ومراقبى الجودة ببنى سويف.. التفاصيل

بنى سويف ــ هانى فتحى

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف، عن توافر فرص عمل داخل أحد مصانع الكيماويات بالمنطقة الصناعية بياض العرب شرق النيل بمحافظة بنى سويف.

وأعلنت مديرية القوى العاملة فى محافظة بنى سويف، عن توافر وظائف (10) مهندسين ميكانيكا السن من (25 إلى 30) يفضل الخبرة و(10) مهندسين كهرباء خريجى (هندسة قسم كهرباء) السن من(25 إلى 30) يفضل خبرة خمس سنوات، و(15) مراقب إنتاج مؤهل عالى (20 إلى 30) يفضل الخبرة من الذكور.

وأوضحت مديرية القوى العاملة، أنه على الراغبين فى العمل التوجه إلى مكتب تشغيل شرق النيل فوق مكتب البريد بجوار كلية الدراسات الإسلامية.

وفى سياق منفصل، جددت وزارة القوى العاملة تنبيهها وتحذيرها للمواطنين من الرسائل النصية، والصفحات الوهمية التى تتواصل معهم، وتُرسل لهم بيانات ومعلومات مغلوطة من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم بِدعوى حصولهم على مِنح العمالة غير المنتظمة.

وقالت "الوزارة" فى بيان صحفى لها، إنها استقبلت شكاوى واستفسارات جديدة من مواطنين بعضهم تلقى رسائل على هواتفهم، والبعض الآخر تواصلت معهم صفحات إلكترونية تَحمِل اسم "وزارة القوى العاملة" تَطلب منهم بيانات شخصية بهدف النصب عليهم، لافتة إلى أن هذه الرسائل تنشط وقت المناسبات والأعياد.