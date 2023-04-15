عميد زراعة"الزقازيق": مشروع بحثى لتفريخ الأوز الصناعى وصوبة ذكية لتدريب الطلاب

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور أسامة عبد المنعم عميد كلية الزراعة جامعة الزقازيق أن الكلية تقدم خدمات عديدة فى شتى المجالات البحثية وخدمات للمجتمع الخارجى سواء كان للمزارعين أو لمديريات الزراعة ونقابة الزراعيين

وأضاف عبد المنعم: "عندنا مشروع بحثى لتفريخ الأوز الصناعى والذى يعد من المشاريع المميزة رغم أن هناك مشكلة فى التفريخ الصناعى إلا أننا استطعنا أن نصل لنسبة تفريخ عالية فى الأوز الصناعى ونستطيع أن نقيم مزارع الأوز رغم أن هناك حالات نادرة موجودة على مستوى العالم لوجود مشكلة فى التفريخ الصناعى والحمد لله تم عمل أبحاث ومشاريع بحثية أيضا فى رفع وتحسين نسبة تسمين فى السمان:

وأضاف أن كليه الزراعة تقدم محاصيل زراعية بأسعار تنافسية فمثلا سيتم خلال أيام حصاد محصول الفول البلدى وبيعه للجمهور بهامش ربح بسيط جدا

ويتم البيع بمنافذ الكلية المتواجدة داخل الكلية وأيضا بجمعية الكلية تمتلك الكليلة مزرعة للأبقار ومزرعة للأغنام ومزرعة للأرانب وتم عمل العديد من الأبحاث ونشرها على مستوى العالم من خلال هذه المزرعة ونشر تربية الأرانب على مستوى مصر والمزرعة بها سلالات متميزة

وأشار عبد المنعم :"أن الارانب والماعز والإبل من الحيوانات التى يمكن الاعتماد عليها فى حل مشكلة اللحوم وحل مشاكل توفير البروتين الحيوانى ونحن فى طريقنا لعمل وحدة للإبل ووحدة للجاموس كنماذج للطلب ، مضيفا أن الكلية تمتلك مزرعة الأبقار ومزرعة من الدواجن البياض وأنتجت ما يقرب من 300 بحث منشورين فى أفضل مجلات تصنيفات علمية وأبحاث كلها متميزه يمكن نعتبر احنا تانى كلية بعد كلية العلوم فى الجامعة بنحصل على جوائز نشر "

وتابع :"امتلكت الكلية فى الفترة الأخيرة صوبة ذكية لتدريب الطلاب والبحث العلمى تعمل بنظام الكمبيوتر ونظام الستالايت تقوم وحدة المياه الملحقة بها بتحلية مياه البحر لاستخدامها فى زراعات الصوب وزراعات الأسماك والزراعات الحقلية المختلفة، بحيث نربى الأسماك فى الأحواض الأسمنتية والترابية وبعد ذلك نستخدم مياه الصرف فى رى النباتات خاصة وأن المياه يكون بها بقايا المواد العضوية الناتجة عن تغذية الأسماك وفضلات الأسماك والتى يتم استخدمها مباشرة فى الرى لتكون مياه مسمدة للنبات لتزويد الانتاج "

وأضاف :" ايضا تستطيع تربية الأغنام على المياه الناتجة من الصعوبة الذكية لأنها تعمل على تحلية مياه البحر لمياه عذبة وقد اخترنا تربية الأغنام على أساس أنها حيوانات صحراوية تتحمل نسب ملوحة عالية واخترنا الأسماك على أساس أن بعض أنواع الأسماك ممكن تتحمل الماء"

وأوضح عميد كلية الزراعة أن الكلية تبيع ما يقرب من طن ونص من الأرانب سنويا وبسعر يقل عن الأسعار بمبلغ 30 جنيه للكيلو وأيضا نبيع بمنافذ الكلية علبة الزبادى ب 2.5 جنيه وتباع فى السوق ب4 و5 جنيهات قائلا :" "ذلك لأننى لا أهدف للربح 100% وبالإضافة إلى أن منتجنا متميز أيضا تمتلك الكلية مزرعة فراخ بياض بها 250 أما."