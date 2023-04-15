طريقة استخدام البوابات الإلكترونية لمحطات السكك الحديدية.. تفاصيل

ينشر اليوم السابع طرق الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية لمحطات السكك الحديدية والتى تم تشغيلها مؤخر بعدد من محطات السكة الحديد.
وفيما يلى طرق استخدام البوابات.
1- الحصول على تذكرة السفر من شباك صرف التذاكر قبل دخول المحطة.
2- وضع التذكرة بالمكان المخصص بالماكينة.
3- لا يسمح إلا بمرور فرد واحد.
4- يوجد مكان مخصص للتذاكر وآخر للكارت.
5- الدخول بعد فتح الأبواب.
6- التوجه إلى الرصيف واستقلال القطار.
7- الاحتفاظ بتذكرة السفر حتى محطة الوصول.
8- تستخدم التذكرة مرة واحدة فقط للدخول والخروج يوم السفر.
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