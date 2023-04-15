اليوم السابع
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طريقة استخدام البوابات الإلكترونية لمحطات السكك الحديدية.. تفاصيل

السبت، 15 أبريل 2023 03:00 ص
طريقة استخدام البوابات الإلكترونية لمحطات السكك الحديدية.. تفاصيل قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع طرق الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية لمحطات السكك الحديدية والتى تم تشغيلها مؤخر بعدد من محطات السكة الحديد.

وفيما يلى طرق استخدام البوابات.

1- الحصول على تذكرة السفر من شباك صرف التذاكر قبل دخول المحطة.

2- وضع التذكرة بالمكان المخصص بالماكينة.

3- لا يسمح إلا بمرور فرد واحد.

4- يوجد مكان مخصص للتذاكر وآخر للكارت.

5- الدخول بعد فتح الأبواب.

6- التوجه إلى الرصيف واستقلال القطار.

7- الاحتفاظ بتذكرة السفر حتى محطة الوصول.

8- تستخدم التذكرة مرة واحدة فقط للدخول والخروج يوم السفر.

 


السكة الحديد

البوابات الإلكترونية

دخول محطات السكة الحديد

التهرب من القطار



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