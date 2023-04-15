ضبط صاحب كلب عقر محاسب وشقيقته فى العجوزة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بشأن تعرض (محاسب ، وشقيقته "بهما إصابات وجروح " - مقيمان بدائرة القسم) للعقر من "كلب" خاص بأحد سكان العقار محل سكنهما.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال تواجد الشاكيان بالعقار محل سكنهما فوجئا بهجوم "الكلب" عليهما وعقرهما وإحداث إصابتهما المُشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه والكلب الخاص به، وبمواجهته أقر بما سبق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.