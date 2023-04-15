رشاد يسعى للبكوية بـ"سوق الكانتو".. قصة 5 رتب مدنية قبل إلغائها (إنفوجراف)

خلال أحداث مسلسل "سوق الكانتو" بطولة النجم أمير كرارة، والذي يعرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، يسعى رشاد للحصول على لقب بك، عن طريق وساطة أحد الأشخاص له صلة داخل قصر الملك، ويخبره بأنه يجب أن يغير مهنته ويصبح معروفا. كما يوافق طه القماش على زواج عائشة من علوان، ويخبر والدته بموافقته.



حكاية 5 رتب مدنية فى مصر قبل إلغاء الألقاب

الرياسة والامتياز

الباشوية والبكوية

البكوية من الدرجة الثانية

وبحسب موقع الرسمى بعنوان "الملك فاروق" آخر ملوك مصر من الأسرة العلوية، كان نظام الرتب فى مصر إلى ماقبل نشوب الحرب الكبرى (العالمية الأولى) يختلف بعض الشىء عن نظامها الحالى، وكانت الرتب المتعارفة إلى ذلك الوقت ذات أسماء تركية (كالمتمايز) و(الميرميران) و(روم ايلى وغيرها)، فلما كانت سنة 1914 صدر أمر بتنظيم هذه الرتب واكتشاف رتب جديدة ظلت متعارفة إلى أن صدر الأمر الملكى رقم (3) فى 4 يناير سنة 1923 بتعديل النظام القديم، وبإنشاء خمس رتب مدنية هى رتبة (الرياسة) ورتبة (الامتياز)، ورتبة (الباشوية)، ورتبة (البكاوية) من الدرجة الاولى، ورتبة (البكاوية) من الدرجة الثانية.

رتبة الرياسة

كانت تلك الرتبة لا تمنح إلا لرؤساء الحكومة، سواء كانوا فى المنصب أو خارجه، وأن يلقب الحائزون لها بلقب (حضرة صاحب الدولة).

رتبة الامتياز

كانت تمنح تلك الرتبة للوزراء أو من فى مقامهم بصفة استثنائية، سواء كانوا فى الخدمة أم فى خارجها، وقد اشترط الأمر الملكى منحها لغير الوزراء بحيث لا يزيد عدد الحائزين لها عن هذه الفئة عن ثمانية، ويلقب حاملها بلقب (حضرة صاحب المعالى)، الذى يمنح أيضا لحاملى الوشاح الأكبر من نيشان (محمد على)، وللوزراء ورئيس الديون الملكى وكبير الأمناء طالما لا يزالوا فى الخدمة.

رتبة الباشوية

يلقب حامل هذه الرتبة (بحضرة صاحب المعالى)، ولا تمنح إلا لكبار الموظفين الذين لا يقل مرتبهم عن 1800 جنيه سنويا، ولكبار الأعيان المصريين الذين امتازوا بتقديم خدمات للبلاد، إلا أنه يجوز منحها بصفة استثنائية للمحافظين والمديرين الذين يبلغ أقصى مرتب درجتهم 1600 جنيه فى السنة، بشرط أن يكون مرتبهم فى وظائفهم قد بلغ 1500 جنيه فى السنة على الأقل.

البكوية من الدرجة الأولى

وتمنح عادة للموظفين الذين لا يقل مرتبهم عن 1200 جنيه فى السنة، وللأعيان المصريين الذين قاموا بخدمات للبلاد، ويلقب حاملها بلقب (حضرة صاحب العزة ).

البكوية من الدرجة الثانية

كانت لا تمنح إلا للموظفين الذين يقل راتبهم عن 800 جنيه فى السنة، وكذلك للإعيان المصريين الذين قاموا بخدمات للبلاد، ويلقب حاملها بلقب (حضرة صاحب العزة).

إلغاء الألقاب

ومع قيام حركة الضباط الأحرار بالإطاحة بالملك فاروق في 23 يوليو 1952، التى كان أهم شعاراتها المعلنة إلغاء الفوارق الطبقية، تم إعلان إلغاء الرتب المدنية وحظر استخدامها، باعتبار أن أغلب من يحملونها يمثلون النظام الملكي.