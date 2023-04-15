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رئيس جامعة حلوان يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد

السبت، 15 أبريل 2023 05:05 م
رئيس جامعة حلوان يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب: محمد الأحمدى

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يهنئ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة، والدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية بالقاهرة والأخوة الأقباط فى مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيا الله أن تسود روح المحبة والإخاء بين المصريين جميعًا وأن تنعم مصر بالأمن والاستقرار.

 

وأكد الدكتور السيد قنديل أن جميع الأديان رسالتها المحبة والسلام، وأن المصريين بجميع طوائفهم كيان واحد تدعمه أواصر المحبة والأخوة تحت مظلة الوحدة الوطنية.

 

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم السبت الموافق 15 أبريل.  

 

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوبون عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

 

وأعلنت الكنيسة عن السماح بالتغطية الإعلامية للصحف والقنوات الفضائية وكذلك الدعوات بالحجز المسبق فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث يتولى فريق الكشافة عمليات التنظيم للاحتفال.

 

ومن المقرر أن يشارك البابا فى صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، بالإضافة إلىعددمن الشعب القبطى المتوافد من مختلف الإيبارشيات. 

 


جامعه حلوان

البابا تواضروس الثانى

المقر الباباوى

عيد القيامه المجد

احتفالات عيد القيامه المجيد



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