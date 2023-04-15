رئيس الوزراء يلتقى وزيرة الهجرة لاستعراض عدد من ملفات العمل

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفي مُستهل اللقاء أوضحت الوزيرة أنه سبق عرض توصيات مؤتمر الكيانات، والتي من بينها إنشاء "شركة المصريين بالخارج للاستثمار"، التي تُعد مشروعًا وطنيًا يستهدف بشكلٍ رئيس دعم الاقتصاد المصري وتحقيق استفادة المصريين بالخارج وتلبية متطلباتهم وتنمية مدخراتهم.

وتابعت: بالفعل تم عقد العديد من الاجتماعات مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، وكذا مع المستثمرين المصريين بالخارج، وبناءً على ما تم مناقشته في تلك الاجتماعات؛ قرَّر عدد من كبار المستثمرين المصريين بالخارج أن يكونوا من المؤسسين لتلك الشركة.

كما استعرضت وزيرة الهجرة قائمة هؤلاء المستثمرين وأنشطتهم الاستثمارية، وأوضحت أنه تم مؤخرًا عقد اجتماع تشاوري مع أعضاء المجلس التأسيسي للشركة لبِدء الخطوات الفعلية لإنشائها، وتحديد آلياتها والقطاعات التي ستعمل فيها.

في السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء أن إقامة شركة تهدف إلى تشجيع المصريين بالخارج على التوسُّع في الاستثمار في بلادهم، تُعد خطوة مهمة ضمن جهود عديدة تقوم بها الدولة للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة والجاذبة في مختلف المجالات داخل مصر.

وعلى صعيدٍ آخر، أشارت السفيرة سها جندي، خلال اللقاء، إلى نجاح برنامج "التدريب من أجل التوظيف" الذي يتم بالتنسيق والتعاون بين وزارة الهجرة المصرية والوكالة الألمانية للتوظيف؛ بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المتاحة. وأوضحت أن هناك حاليًا إقبالا من عدد من الدول للمشاركة في هذا البرنامج، ويتم بالفعل التنسيق مع بعض الدول في هذا الشأن.

وأكدت الوزيرة أنه سيتم عرض رؤية الوزارة بشأن التوسع في هذا البرنامج، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب، وتدريبهم، وكذا توفير الوظائف لهم بالتنسيق مع مسؤولي الدول التي أعلنت رغبتها في ذلك.

كما استعرضت وزيرة الهجرة أيضًا موقف مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" التي تستهدف منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات.