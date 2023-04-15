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توزيع 350 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بأسوان.. اعرف التفاصيل

السبت، 15 أبريل 2023 11:07 م
توزيع 350 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بأسوان.. اعرف التفاصيل كارتونة رمضان
أسوان- صلاح المسن

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وزع مكتب مشروعات الأورمان (350) كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بقرى العدوة واقليت وكرم الديب والحاجر ونجع الشيخ عبدالعال بمركز كوم أمبو فى محافظة أسوان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان.
 
يأتي ذلك في إطار التعاون بين محافظة أسوان وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء أشرف عطيه، محافظ أسوان، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. 
 
وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، في "تصريحات صحفية" على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم. 
 
    
 

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