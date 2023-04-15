تداول 10 آلاف طن و660 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 660 شاحنة و92 سيارة.

شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 305 شاحنات و86 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 355 شاحنة و6 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة عمان وغادرت اربع سفن وهىParsa ، Mercur.J، الحرية وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 3200 طن بضائع و282 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى آيلة وبريدج وسينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1705 ركاب بموانئها .