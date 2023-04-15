انطلاق ملتقى" الأجيال الرمضانى" بمراكز الشباب والأندية فى سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مديرية الأوقاف بسوهاج، عن إنطلاق برنامج "ملتقى الأجيال الرمضاني" خلال الشهر الكريم بمراكز الشباب والأندية المركزية، وذلك عقب صلاة التراويح في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث تم تنفيذ البرنامج بمركز شباب سوهاج بحضور الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل وزاره الأوقاف بسوهاج، والشيخ محمد السيد عبد الفتاح أمام مسجد العارف بالله والواعظة مروه أحمد عبد اللاه، والشيخ محمد السيد أبو زيد قارئا ومبتهلا

يأتي هذا البرنامج في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الشراكة الإنسانية والمجتمعية للنهوض بالوطن، وبناء إستراتيجية لجودة حياة المواطنين العلمية والعملية؛ حيث يهدف البرنامج إلى عدة أمور، من أهمها: تقديم فاعليات ولقاءات وبرامج تثقيفية وتوعوية متنوعة لمختلف الفئات المجتمعية من أجل تعزيز العلاقات الأسرية والمجتمعية بين الأجيال المختلفة "جيل الأجداد والأبناء والأحفاد"، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينهم، وتوفير الدعم الديني والثقافي والاجتماعي، على إعتبار أن شهر رمضان يضع الإنسانية كلها في حالة نفسية واحدة من التراحم والترابط. ويهدف كذلك إلى توجيه الوعي القومي ذي الطابع والمضمون الوطني من خلال نشر الأخلاق الفاضلة، والقيم النبيلة، والثقافة الرشيدة، والتكافل الاجتماعي، والعمل كذلك على ترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية، والاستفادة الجادة من الوقائع والانتصارات التاريخية التي حدثت في هذا الشهر الفضيل، والوصول بأيدي الناس إلى جميع أوجه الخير.

يأتي البرنامج في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به "وزارة الأوقاف"من خلال برامجها المتعددة، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م، من خلال الأنشطة والفاعليات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع "وزارة الشباب والرياضة" للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه.



الأوقاف وملتقى الأجيال الرمضانى (1)



الأوقاف وملتقى الأجيال الرمضانى (2)



جانب من ملتقى الاجيال الرمضانى (1)



جانب من ملتقى الاجيال الرمضانى (2)



ملتقى الأجيال بمركز شباب سوهاج (1)



ملتقى الأجيال بمركز شباب سوهاج (2)