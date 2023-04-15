اليوم..محاكمة سكرتير حى عابدين بتهمة الرشوة

كتب أحمد حسنى - كريم صبحي

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين وسكرتير حى عابدين وموظف بإدارة الطرق بحى عابدين وذلك على خلفية اتهامهما بالرشوة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من صاحب عقار يتهم مدير حى الإسكان بحى عابدين بطلب رشوة مالية حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحى بتك المخالفات من أجل إيقافها، فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم القبض عليه، وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بتسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة.