"اليوم الأخير" ضمن عروض نوادى المسرح بقصر ثقافة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية اليوم الثاني من عروض نوادى المسرح بعرض مسرحية "اليوم الاخير " تأليف محمود جمال الحدينى، إخراج محمد سالم، ضمن عروض نوادي المسرح الإقليمي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية بادارة شيرين عبد الرحمن.

تدور احداث العرض حول حائر بلا قيمة تقربيا ولاشئ يكمن في داخله يؤمن به فقط جسد بلا روح، هكذا رسم الكاتب شخصية «اريوس» بطل العمل في البداية، والذى يتوقع ان يظهر « أريوس» في اخر ايام الارض، ليكون هو الانسان الاخير عليها يشتبك مع زوجته حين تزج به للدفاع عن ابنته فلا يفعل، يهرب، يختار أن يفلت علي ظهر مركب، لكن هربه بداية لاكتشاف ذاته، ويظهر في النهاية رضاه عن الرحله كلها.

جاء العرض بحضور محمد رشدى مدير قصر ثقافة الاسماعيلية، الفنان ماهر كمال المستشار الثقافي لفرع ثقافة الاسماعيلية ، ولجنة المشاهدة المكونة من المخرج أحمد عبد الجليل، الكاتب أحمد زيدان، ومصمم الديكور أحمد عبد الرحمن نور الدين، عضو الرقابة ايمان سلام، مقرر اللجنة مروة ماهر.

تختتم العروض اليوم السبت بعرضي مسرحية" راشمون " تأليف الياباني (ريونوسوكي أكوتاجاوا)

ترجمة عبد الحليم البشلاوى ، إخراج أحمد يوسف

مسرحية " شيلوا الميتين اللى تحت " تأليف إبراهيم حافظ ، إخراج كريم عبد السلام.