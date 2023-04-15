النيابة تصرح بدفن 6 أشخاص لقوا مصرعهم فى انهيار منزل بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية بتصريح دفن جثامين ضحايا عقار الورديان المنهار وعددهم 6 جثامين وتسليمهم لذويهم لإنهاء إجراءات الدفن.

وكان قد لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين خلال انهيار عقار بمنطقة الورديان غرب محافظة الإسكندرية، فجر اليوم، حيث وقع العقار المكون من 3 طوابق على سكانه ما تبعه استخراج 3 أشخاص من تحت الأنقاض على قيد الحياة بينما تم انتشال بينما يجرى البحث عن أخرين في الوقت الراهن.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية اخطاراً من قسم شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بانهيار عقار بمنطقة الورديان وسط أنباء عن وجود عالقين أسفل العقار.

وأفادت المعاينة الأولية إلى أن عقار انهار بشارع عبيد حسن بجوار جامع حبشي بمنطقة الورديان تابع حي غرب الإسكندرية.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، إنه تم الوصول إلى موقع البلاغ للمعاينة والحصر حيث تبين ان عقار الورديان المنهار مكون من أرضي وثلاثة أدوار علوية وانهيار العقار بالكامل وبه سكان.

واضافت جلالة في بيان أنه وتم انتشال 6 متوفين من تحت الأنقاض وإنقاذ 3 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الأميري فيما يجرى البحث عن أخرين أسفل الأنقاض.

وأوضحت أنه جاري المتابعة من الموقع لتقديم كافه المساعدات الماديه والعينه والدعم النفسي للأسر المتضررة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق المعنية.