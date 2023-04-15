المتهمين بسرقة الهواتف فى مدينة نصر: نبيعها لتاجر على علم بأنها مسروقه

كتب كريم صبحى

أدلى عاطلان متهمان بسرقة متعلقات المواطنين فى منطقة مدينة نصر باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث ، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً لسرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف.

وأضاف المتهمين باستخدامهما دراجة نارية على أن يقوم أحدهما بقيادتها والآخر دوره فى سرقة الحقائب والهواتف المحمول بأسلوب الخطف،وبيعها لتاجر على علم بأنها من متحصلات سرقة بثمن بخس.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بخطف حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالى ومتعلقاته الشخصية ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهما شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما (2 هاتف محمول" مجهولين المصدر")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية وتخلصهما من الحقيبة والأوراق بإلقائهم بالطريق العام، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة على النحو المشار إليه، وأقرا بأن الهاتفين المضبوطين بحيازتهما من متحصلات 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.