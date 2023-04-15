اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الفيدرالى الأمريكى يوافق على صفقة "يو.بى.إس" و"كريدى سويس" بأمريكا

السبت، 15 أبريل 2023 07:00 م
الفيدرالى الأمريكى يوافق على صفقة "يو.بى.إس" و"كريدى سويس" بأمريكا الفيدرالي
وكالات

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وافق مجلس محافظى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، على استحواذ مجموعة "يو.بي.إس" على الشركات الأمريكية التابعة لبنك "كريدى سويس"، ليزيل بذلك عقبة رئيسية أخرى أمام استكمال صفقة الإنقاذ التى توسطت فيها سويسرا.

وقال المجلس فى بيان أن بنك "يو.بي.إس" التزم بمنح المركزى الأمريكى خطة التنفيذ الخاصة بالجمع بين أنشطته وعملياته فى الولايات المتحدة الأمريكية وتلك الخاصة بكريدى سويس فى غضون ثلاثة أشهر من إتمام الصفقة.

وجاء فى البيان أن الخطة ستشمل اشتراطات أكثر صرامة يخص بعضها معايير السيولة للبنك بسبب زيادة حجم المؤسسة.

ويتعين على البنك الفيدرالى وفق سكاى نيوز عربية مراجعة عمليات اندماج البنوك عندما يشترى بنك لديه إجمالى أصول بأكثر من 250 مليار دولار أية حصص تمنح حق التصويت فى شركة لها أصول تبلغ عشرة مليارات دولار أو أكثر.

وبعد سنوات من الفضيحة والخسائر، أوشك مصرف كريدى سويس على الانهيار قبل أن يتقدم منافسه "يو.بي.إس" ومقره زوريخ لإنقاذه من خلال صفقة اندماج أشرفت عليها ومولتها السلطات السويسرية الشهر الماضي.

ووافق "يو.بي.إس" على شراء كريدى سويس مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسرى (3.3 مليار دولار)، وهو جزء يسير من قيمته السوقية السابقة.


امريكا

بنوك

كريدى سويس

الفيدرالى الامريكى



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