الحبس سنة مع الشغل لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ع.ف" بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "م.ع.ا" بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده قيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم مما أحدث به عاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم"ع.ا.ح" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة قسم الكوثر.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم الكوثر عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بإحرازه السلاح النارى وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.