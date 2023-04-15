التحفظ على زبدة غير صالحة للاستخدام بمركز إهناسيا غرب بنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب محافظة بنى سويف عدداً من الجهود الميدانية، في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المستمر والتواصل الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والقرى، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، ومتابعة منظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على أكثر من 100 كجم زبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي وغير معلومة المصدر، استجابة لأحد البلاغات الواردة للوحدة المحلية بوجود بائع متجول بمدخل المدينة يقوم ببيع وعرض زبدة مجهولة المصدر، وبالتنسيق مع قطاع التموين، تم التحفظ على الكميات المضبوطة.

فيما تم تنظيم حملة بمشاركة مسئولي التنظيم وحماية الأراضي لتنفيذ قرار الإزالة في المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة من الأرض الزراعية بزمام قرية شرهي التابعة لمجلس قروي النويرة، مع اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إزالة حالة مماثلة بقرية منشأة الحاج، والتصدي لأعمال بناء بدون ترخيص بالعواونة.

وتتواصل أعمال التشجير ضمن المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة، فضلاً عن أعمال التجميل ورفع المخلفات وجمع القمامة المنزلية وتمهيد الطرق الترابية، ومتابعة أعمال صيانة وإصلاح أعطال شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة الإنارة بمداخل وشوارع القرى التابعة وفق خطة عمل تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.