الإنتهاء من إصلاح خط مياه رئيسى بالزقازيق وفتح الطريق أمام حركة السيارات

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، شعبان أبو الفتوح رئيس حى ثان الزقازيق، بسرعة حل شكاوى طارئة بمختلف القطاعات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قام شعبان أبو الفتوح رئيس حى ثان الزقازيق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإصلاح إنفجار خط مياه 8 بوصة بشارع جانبي من تفريعات شارع عمر شاهين طريق موقف المنصورة بمدينة الزقازيق وشفط المياه المتراكمة من الشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

قدم أهالي مدينة الزقازيق الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي لسرعة حل المشكله في أسرع وقت.