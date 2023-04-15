اليوم السابع
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السبت، 15 أبريل 2023 01:48 م
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الإنتهاء من إصلاح خط مياه رئيسى بالزقازيق وفتح الطريق أمام حركة السيارات

السبت، 15 أبريل 2023 01:11 م
الإنتهاء من إصلاح خط مياه رئيسى بالزقازيق وفتح الطريق أمام حركة السيارات الإنتهاء من إصلاح خط مياه
الشرقية- إيمان مهنى

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شعبان أبو الفتوح رئيس حى ثان الزقازيق، بسرعة حل شكاوى طارئة بمختلف القطاعات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.
 
وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قام شعبان أبو الفتوح رئيس حى ثان الزقازيق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإصلاح إنفجار خط مياه 8 بوصة بشارع جانبي من تفريعات شارع عمر شاهين طريق موقف المنصورة بمدينة الزقازيق وشفط المياه المتراكمة من الشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.
 
قدم أهالي مدينة الزقازيق الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي لسرعة حل المشكله في أسرع وقت.
 
 
 
الإنتهاء من إصلاح خط مياه (1)
الإنتهاء من إصلاح خط مياه (1)

الإنتهاء من إصلاح خط مياه (2)
الإنتهاء من إصلاح خط مياه (2)

الإنتهاء من إصلاح خط مياه (3)
الإنتهاء من إصلاح خط مياه (3)

 


الشرقية

حي ثاني الزقازيق

انفجار ماسورة مياه

اخبار الشرقية



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