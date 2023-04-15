اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أبريل 2023 06:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

استيراد مستلزمات الإنتاج دون قيدها فى سجل المستوردين لتشجيع المستثمرين

السبت، 15 أبريل 2023 06:00 ص
استيراد مستلزمات الإنتاج دون قيدها فى سجل المستوردين لتشجيع المستثمرين الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح قانون الاستثمار، المشروعات الاستثمارية الحق أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إلية فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين.

كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين، وتلتزم المشروعات الاستثمارية التى تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقا لأحكام هذه المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغير بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوى عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الأحوال.

وللمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 10% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على 20% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز فى بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية، وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.

 

 


قانون الاستثمار

المناطق الاستثمارية

مجلس النواب

الحوافز الاستثمارية



الموضوعات المتعلقة

إعلان تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي.. يضمن تهيئة مناخ أفضل للاستثمار ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج.. دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام قانون الاستثمار

الخميس، 13 أبريل 2023 08:16 م

تعرف على ماهية ممثل الجهة المختصة وفقا لقانون الاستثمار

الخميس، 13 أبريل 2023 10:00 ص

قانون الاستثمار يسمح بإنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية ..اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 02:00 ص

إنشاء مناطق تكنولوجية في صناعة المعلومات والاتصالات بقانون الاستثمار

الخميس، 23 مارس 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة