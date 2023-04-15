إصابة 10 اشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطربق الفيوم الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الفيوم الصحراوى، حيث تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 10 اشخص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .