إصابة شخصين فى تصادم سيارة وموتوسيكل بالشرقية

أصيب شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية (موتوسيكل) فى طريق طوخ القراموص - أبو كبير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيك فى طريق طوخ القراموص - أبو كبير، ما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزى وتم تقديم الإسعافات اللازمة، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.