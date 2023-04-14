ماتكترش من الدهون فى رمضان.. اعرف أضرارها على صحتك

كتبت نهير عبد النبى

قد يتناول الكثيرون الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت وقد تؤثر على صحة الجسم وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ومنذ دخول شهر رمضان تعتبر الأطعمة الدهنية هى المسيطرة على سفرة الطعام ، وحسب ما ذكره موقع webmedفإن هناك اضرار للافراط فى تناول الدهون وهى:



-الانتفاخ الإفراط في تناول الدهون يسبب الانتفاخ والغازات واضطرابات المعدة وذلك بسبب سوء الهضم . -الإسهال الإفراط في تناول الدهون والأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الزيون تسبب اضطرابات فى الجهاز الهضمى وخصوصا الاسهال، حيث لا يتم امتصاص الأطعمة الدهنية بشكل صحيح، ما يجعل القولون ينتج إفرازات زائدة، فيسبب الإسهال.

-الخمول الإفراط فى تناول الدهون يسبب الشعور بالخمول والتعب، حيث إنها تستغرق وقتا طويلا فى الهضم وبالتالى ينصح بعدم تناول الأطعمة الدهنية فى وجبة السحور.



- زيادة الوزن الإفراط في تناول الدهون يسبب زيادة كبيرة فى الوزن وتراكم الدهون والسمنة المفرطة وتعتبر السمنة المفرطة من المشاكل الصحية التى تزيد من خطر إصابتك بالأمراض المزمنة.