ماتكترش من الدهون فى رمضان.. اعرف أضرارها على صحتك

قد يتناول الكثيرون الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت وقد تؤثر على صحة الجسم وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ومنذ دخول شهر رمضان تعتبر الأطعمة الدهنية هى المسيطرة على سفرة الطعام ، وحسب ما ذكره موقع webmedفإن هناك اضرار للافراط فى تناول الدهون وهى:
الانتفاخ عسر الهضم
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