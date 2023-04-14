عودة حركة الملاحة لميناء العريش بعد توقف يومين بسبب الأحوال الجوية

شمال سيناء ـ محمد حسين

عادت حركة الملاحة البحرية لطبيعتها صباح اليوم الجمعة، بميناء العريش البحرى بعد فتحه أمام حركة وصول ومغادرة السفن.

وكان ميناء العريش البحرى أغلق أمام حركة الملاحة البحرية لمدة يومين بسبب التقلبات الجوية وارتفاع أمواج البحر وسقوط الأمطار الثلجية.

وأفادت مصادر مسئولة بميناء العريش البحرى، بأنه بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرارها تم فتح الميناء اليوم ويشهد مجددا حركة وصول ومغادرة سفن شحن تنقل منتجات سيناء عبر الموانئ.

وشهدت أجواء شمال سيناء اليوم استقرار وسطوع للشمس بعد توقف سقوط الأمطار وخلت السماء من الغيوم مع ارتفاع فى درجات الحرارة، واستمرار مجلس مدينة العريش تنفيذ أعمال سحب لآثار الأمطار من شوارع المدينة، وتنفيذ حملة صيانة عاجلة لأعمدة وأسلاك كهرباء تأثرت من قوة الرياح التى شهدتها شمال سيناء خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأعلن مجلس مدينة العريش، انه وجه أسامة عَفش رئيس مركز ومدينة العريش فريق عمل للانتهاء من رفع آثار الرياح علي منطقة خدمات عاطف السادات ومناطق مختلفة ، كما دفع مجلس مدينة العريش وشركة المياه بفرق عمل لسحب المياه المتجمعة نتيجة هطول الأمطار على مسارات الشوارع والميادين وتسببت فى إغلاق بعضها.

واعلنت محافظة شمال سيناء استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وخصص مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أرقام هواتف عاجلة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين من وجود كأعطال نتيجة الأحوال الجوية المتقلبة.

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، انه بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والاستعداد الدائم للتغيرات المناخية وتقلب الأجواء، يستمر انعقاد غرفة العمليات خلال الفترة الحالية بكامل طاقتها مع رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش وتلقى كافة البلاغات والدفع بفرق العمل لأى مكان.

وتحدد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل حال وجود أى شكوى من الأمطار وهى 01204254296- 01276844002

وطالب مجلس مدينة العريش الأهالى توخى الحذر والابتعاد عن اعمدة أو التندات أو الأشجار أو مناطق الأعمال لسلامتهم.



