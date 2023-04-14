اليوم السابع
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رئيس المحطات النووية يتفقد موقع الضبعة لمتابعة سير العمل.. صور

الجمعة، 14 أبريل 2023 06:15 م
رئيس المحطات النووية يتفقد موقع الضبعة لمتابعة سير العمل.. صور رئيس المحطات النووية يتفقد موقع الضبعة
كتبت رحمة رمضان

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تفقد  الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء و ألكسندر لوكشين رئيس شركة أتوم ستروى إكسبورت موقع إنشاءات المحطة النووية بالضبعة للاطمئنان على سير تقدم الأعمال بالموقع ولتحفيز والاستماع إلى فرق العمل التي تواصل الأعمال ليل نهار خلال شهر رمضان المبارك.

قالت هيئة المحطات النووية في بيان لها اليوم أن  الوفد ضم قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وقيادات شركة أتوم ستروى إكسبورت وقيادات معهد التصميم الروسي للمشروع، وكذلك المتخصصين من فريق المشروع من هيئة المحطات النووية والقسم الهندسي والانشائي من شركة اتوم ستروى اكسبورت.

قام الوفد بزيارة ميدانية تفقدية لكل من ميناء الضبعة البحري التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة المخصص لاستقبال معدات المشروع والذي استقبل بالفعل أول معدة نووية طويلة الأجل (مصيدة قلب المفاعل) في مارس الماضي ومكان تخزين المعدات الثقيلة للمشروع حيث يتم تخزين مصيدة قلب المفاعل وفق متطلبات التخزين المعتمدة وأيضا موقع إنشاءات وحدات محطة الضبعة النووية، حيث تهدف هذه الزيارة في المقام الأول إلى التأكد من إتمام الجاهزية لتحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة والتي من المخطط أن تتم خلال الأسبوع الأول من شهر مايو وذلك بعد حصول الهيئة على إذن إنشاء الوحدة النووية الثالثة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وعقب الزيارة الميدانية تم عقد اجتماع موسع بالموقع مع المختصين لمناقشة تطور أعمال المشروع وللتأكد من تنفيذ نطاق أعمال العام 2023 وفق المخطط الزمني وللاستماع أيضا إلى مدى تطور تقديم الوثائق التصميمية للمشروع والموقف التنفيذي الإنشائي للوحدات النووية.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارات تأتي في إطار المتابعة الدقيقة للإدارة العليا للمشروع لسير الاعمال على أرض الواقع ولتذليل العقبات أمام فرق العمل بما يحقق تنفيذ المشروع وفق المخططات الزمنية.

المحطات النووية
المحطات النووية

 

جانب من لقاء رئيس المحطات النووية
جانب من لقاء رئيس المحطات النووية

 

رئيس المحطات النووية يتفقد موقع الضبعة
رئيس المحطات النووية يتفقد موقع الضبعة

 

رئيس المحطات النووية
رئيس المحطات النووية

 

زيارة المحطات النووية
زيارة المحطات النووية

 


المحطات النووية

الضبعة

هيئة المحطات النووية

أمجد الوكيل



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