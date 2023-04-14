رئيس البرازيل يطلب إنهاء هيمنة الدولار: "يهدد مستقبل البشرية"

فاطمة شوقى

هاجم رئيس البرازيل ، لولا دا سيلفا ، عملة الدولار ، وطالب بعدم فرض قواعده على البلدان النامية ، حيث يرى أنه يهدد مستقبل البشرية.

وأشارت وكالة " فنزويلا نيوز" الفنزويلية إلى أن رئيس البرازيل انضم إلى مجموعة الدول التى تطلب بإنهاء هيمنة الدولار فى معاملات التجارة الدولية ، حيث طلب رئيس البرازيل من الدول النامية بضرورة العمل على استبدال العملة الامريكية بعملة خاصة بها.

ودعا لولا دا سيلفا مجموعة البريكس لتطوير عملتها التجارية البديلة بدلا من الدولار، وتساءل "لماذا تحتاج كل الدول إلى القيام بتجارتها مدعومة بالدولار؟ لماذا لا يمكننا تداول عملاتنا الخاصة؟ من قرر أنه الدولار؟، وذلك خلال حفل افتتاح ديلما روسيف كرئيسة لبنك التنمية الجديد للبريكس (NDB) ، المكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وشدد الرئيس البرازيلي: "نحتاج إلى عملة تحول البلدان إلى وضع أكثر سلامًا ، لأنه يتعين عليك حاليًا السعى وراء الدولار للتصدير".

وشدد لولا على أن بنك التنمية الجديد يفى بجميع الشروط ليصبح بنكًا كبيرًا لجنوب الكرة الأرضية، وأنه يرفض "سلاسل الاشتراطات" للغرب، وأنه مستعد لتمويل مشاريع مختلفة في الاقتصادات الناشئة بالعملة الوطنية.