حياة كريمة ببنى سويف: تنفيذ 12 مجمعاً خدميا بنظام الشباك الواحد بقرى ببا وناصر

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى تشمل مركزى ببا وناصر.

وتشهد محافظة بنى سويف تنفيذ 12 مجمعاً خدميا داخل 12 قرية رئيسية، منها 6 مجمعات خدمية داخل مركز ببا و6 مجمعات خدمية داخل مركز ناصر بنظام الشباك الواحد.

وتضم هذة المجمعات مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي،مكتب تموين، شهر عقاري، لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيراً للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى.

وتشمل القرى التى تم تنفيذ المجمعات بها إنشاء 6 مجمعات خدمية بمركز ناصر وهى دلاص، الحمام، اشمنت، دنديل، بهبشين، بنى عدى، بالإضافة إلى 6 مجمعات خدمية بمركز ببا وهى بقرى طنسا ، قمبش ، سدس ،هليه ، صفط راشين ، جزيرة ببا