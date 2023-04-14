حملة موسعة على 23 منشأة بأسيوط لمراقبة الأغذية استعدادًا للأعياد

أسيوط - هيثم البدرى

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط، حملة تفتيشية مساء اليوم بالتنسيق مع مفتشي الأغذية بالمكاتب المركزية لمراقبة الأغذية للمرور على محلات الفسيخ والمخابز والحلويات.

وتكثيف الجهات المختصة بالمحافظة الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان توفير أغذية آمنة للمستهلك ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والوقوف على مدى توافر الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الأغذية، وسحب عينات من الأغذية المشتبه بها والمعروضة بالاسواق وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتحليل وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومخاطبة رؤساء مجالس المدينة بالمراكز بغلق المنشآت الغذائية الغير مرخصة والغير مستوفية للاشتراطات الصحية .

ومن جهته قال الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، إن الحملة جاءت استعدادا لأعياد الربيع وعيد الفطر المبارك وبناء على تعليمات من الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، وبالتنسيق مع مراقبى عام الأغذية بالمديرية.

وأشار موسي إلي أن الحملة أسفرت عن المرور على 23 منشأة غذائية وتم مخاطبة مجالس المدينة بغلق 10 منشآت لعدم ترخيصها وعدم استيفاءها للاشتراطات الصحية كما تم سحب عدد 29 عينة من الملوحة والحلويات وتم إرسالها إلى المعامل لفحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى بالإضافة إلي انه تم تحرير عدد 15 محضر نظافة عامة للمحلات الغير مستوفاة للاشتراطات الصحية وتم تحرير عدد 18 محضر للعاملين الغير حاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية .

وأكد "موسى"، أن الحملة قامت بإعدام حوالى 55 كيلو أغذية مختلفة غير محتفظة بخواصها الطبيعية.

وأكد صلاح همام مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط استمرار الحملات اليومية علي مختلف المراكز والمدن بالتعاون مع مكاتب الأغذية بالادارات الصحية بمختلف إنهاء المحافظة .