حملات تفتيشية مكبرة على المستشفيات بالمنوفية.. اعرف التفاصيل

المنوفية - محمود شاكر

أجرى فريق الرقابة الداخلية ب مديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، جولة تفقدية بالمرور المسائى على مستشفيات الوزارة بالمحافظة للتأكد من انضباط العمل بها وتواجد الفرق الطبية في النوباتجية المسائية والسهر، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بناءاً على تعليمات وحدة الرقابة الداخلية بالوزارة بالمرور فى النوبتجيات.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مساعد الوزير لقطاع الرقابة الداخلية والمتابعة ووحدة الرقابة الداخلية بالوزارة، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتفقد انتظام سير العمل ومتابعة الانضباط من خلال الزيارات المسائية لمختلف المنشآت بالمحافظة، حرصاً على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

قام الدكتور أحمد رفعت مدير وحدة الرقابة الداخلية بالمديرية، وكل من الدكتورة مي حمدي، والدكتورة سحر رأفت، الدكتور عبد المجيد موسي وأماني مغاوري من فريق الرقابة الداخلية بالمديرية بالمرور على كل من " مستشفى قويسنا المركزي، التأمين الصحي الهلال، حميات شبين الكوم، شبين الكوم التعليمي، جراحة المخ والأعصاب.

وقام الفريق بمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات وسلامة التجهيزات الطبية واستعدادات أقسام الاستقبال والعناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية لاستقبال المرضى ومتابعة تواجد الفرق الطبية من الأطباء والتمريض والعمل مع جهات الإشراف على سرعة توفير النواقص من الأدوية والمستلزمات وإجراءات صيانة التجهيزات الطبية.