اليوم السابع
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تعرف على 11 هدف وراء إنشاء المجمع الطبى الجديد بجامعة حلوان

الجمعة، 14 أبريل 2023 11:40 م
تعرف على 11 هدف وراء إنشاء المجمع الطبى الجديد بجامعة حلوان جامعة حلوان - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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بدأت جامعة حلوان  أعمال الحفر بالمجمع الطبي الجديد  بالجامعة وذلك بعد توقف دام لعدة سنوات والذى يأنى استكمالا لكلية الطب بالجامعة وفيما يلى ينشر " اليوم السابع" أبرز معلومات عن المجمع الطبى.

1- يضم المجمع الطبى بجامعة حلوان مستشفى جامعيًا "تعليمي ،اقتصادي"

2- يضم المجمع الطبى مستشفى للطلبة لتقديم الخدمات الطبية لطلاب الجامعة .

3- يأتى المشروع  للحاجة الملحة لاستكمال توفير متطلبات كلية الطب.

4- توفير احتياجات الجامعة الطبية والتعليمية، حيث يوفر هذا المشروع المهم والحيوى الاحتياجات الضرورية اللازمة لتعليم وتدريب الطلاب بشكل يربط العلم النظرى.

5سيوفر المجمع الطبى الجديد بجامعة حلوان إمكانات علاجية لسكان منطقة حلوان.

 

6- سيكون المجمع داخل الحرم الجامعي، وسيتم تنفيذه من خلال استخدام أصول الجامعة الحالية.

 7 يتسم المجمع الطبى  بقرب الموقع من مباني كلية الطب والتمريض

 

8- يتميز بسهولة فصلة واتصالة أيضا بباقي عناصر الحرم الجامعى، وقريب من الشوارع الرئيسية المحيطة بالجامعة

9- تقديم خدمات الرعاية الطبية للتجمعات الصناعية بمنطقة جنوب القاهرة.

10- يسهم المشروع يسهم فى توفير بيئة تعليمية متكاملة لتأهيل كوادر طبية في المجال الصحي وسد الاحتياجات في هذا القطاع الهام لخدمة شريحة واسعة من المواطنين.

11- يقدم المشروع خدمات علاجية والتعليم والتدريب وكذلك خدمة البحث العلمي


جامعة حلوان

اخبار مصر

التعليم العالى

المجمع الطبى لجامعة حلوان



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