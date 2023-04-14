اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات سقوط موظف من عقار في الجيزة

الجمعة، 14 أبريل 2023 01:00 م
تحريات لكشف ملابسات سقوط موظف من عقار في الجيزة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب موظف نتيجة سقوطه من عقار بمنطقة المعتمدية في الجيزة، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شهبة جنائية من عدمه، خاصة أن المصاب اتهم عدد من الأشخاص بالتسبب في سقوطه.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بسقوط أحد الأشخاص من شقة بعقار في منطقة المعتمدية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بسؤال المصاب وجه اتهاما لعدد من الأشخاص بالتسبب في إصابته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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