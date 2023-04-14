وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن الوزراء ناقشوا عقب انطلاق الاجتماع العديد من المواضيع الهامة فى حوار مصغر، في إطار الاستعدادات لانعقاد الاجتماع الموسع المقرر انعقاده في وقت لاحق اليوم بمشاركة وزراء خارجية بلدان رابطة الدولة المستقلة.

وكانت الخارجية الروسية قد أكدت - في بيان - أن الوزراء سيبحثون خلال الاجتماع تعزيز الشراكة بين الدول الأعضاء، كما سيتبادل المشاركون وجهات النظر في القضايا الدولية الملحة.

وأكد البيان أنه سيتم خلال الاجتماع إيلاء اهتمام خاص بقضايا الأمن والقانون في دول الرابطة، مشيرا إلى أن الاجتماع سيخرج بعدد من القرارات في مختلف المجالات.