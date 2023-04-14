العثور على جثمان غريق شاطىء النخيل بالإسكندرية بعد 6 أيام من البحث

الإسكندرية أسماء على بدر

نجح الإنقاذ النهرى وغواصين الخير من انتشال جثمان شاب غرق فى شاطىء النخيل غرب الإسكندرية بعد 6 أيام من البحث عن جثمانه.

كانت قد تلقت قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير، إخطارا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى أحمد عمر شحاتة، 16 سنة، من منطقة العامرية غرب الإسكندرية، حيث لقى غرقه عند الحاجز الثالث من شاطىء النخيل، عقب نزوله المياه.

وعليه بدأت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين تكثيف البحث عن الجثمان أملا في انتشاله سريعا إلا أن سوء الأحوال الجوية الذي يبدأ من اليوم قد يحيل حركة إيجاده سريعا.

وتلقى فريق غواصين الخير البلاغ وتم إبلاغ كل الغواصين بسرعة الوصول إلى مكان الغرق في شاطئ النخيل أحد أخطر شواطئ غرب الإسكندرية أملا في انتشال جثمان الشاب سريعا.