اليوم السابع
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الجمعة، 14 أبريل 2023 06:03 م
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الرئيس البرازيلى: الصين هى المحرك الرئيسى للتنمية الزراعية فى بلادنا

الجمعة، 14 أبريل 2023 06:00 م
الرئيس البرازيلى: الصين هى المحرك الرئيسى للتنمية الزراعية فى بلادنا دا سيلفا
كتب محمد جمال

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قال الرئيس البرازيلى، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأن الصين هى المحرك الرئيسى للتنمية الزراعية فى البرازيل، ويمكن أن تصبح أيضا محركا قويا لإعادة التصنيع البرازيلية، بحسب "روسيا اليوم".

صرح بذلك، يوم الجمعة، خلال مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا"، بمناسبة زيارة الصين والاجتماع مع الرئيس الصيني، شي جين بينج.

وقال لولا دا سيلفا: "صادرات البرازيل إلى الصين أكبر من الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين، والصين هي المحرك الرئيسي حاليا للزراعة البرازيلية، ومن المأمول أن تصبح محركا قويا لإعادة التصنيع في البرازيل".

كما أكد أن البلدين لديهما إمكانيات كبيرة للتعاون في مجال الحفاظ على السلام، وتعزيز التعددية والقضاء على الجوع والفقر ومكافحة تغير المناخ.

وأشار لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في وقت سابق، بأن تعزيز الدور الريادي لبنك مجموعة "بريكس" سوف يساعد على بناء عالم أفضل.


دا سيلفا

الصين

بكين

البرازيل

البريكس



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