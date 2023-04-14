

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية التونسي مع Qu Dongyu المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للزراعة والتغذية، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى إيطاليا ، حسبما أفادت وزارة الخارجية التونسية /الجمعة.



وشدد عمار على أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لمكافحة الأزمات الصحية والنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية التي تشكل تهديدا للآمن الغذائي العالمي والتغذية لملايين البشر ولا سيما قضية نقص المياه وضرورة إيجاد السبل الكفيلة لحل هذه المشاكل.

ومن جانبه، أعرب المدير العام لمنظمة الزراعة والتغذية عن ارتياحه لمستوى التعاون مع تونس، مؤكدا استعداده للمزيد لمساعدة تونس في الاستثمار للتحول نحو اقتصادات ريفية وزراعية غذائية أكثر استدامة ومرونة، مع التركيز على التعامل مع التغيرات المناخية وأزمة المياه، وذلك وفقا للاستراتيجية التونسية.



وكان وزير الخارجية التونسى، قد وصل إلى إيطاليا أول الخميس فى زيارة عمل تستغرق يومين وذلك بدعوة من أنطونيو تاجانى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى.