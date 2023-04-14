افتتاح 4 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 15 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف انه تم إفتتاح 4 مساجد جديدة اليوم الجمعة بمراكز دمنهور وحوش عيسى وبدر بتكلفة أكثر 15 مليون جنيه وتلك المساجد هى:

- مسجد حسن الفقي - قرية العمرية - دمنهور، والمقام على مساحة 185 م بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه.

- مسجد كوم العلوانى الغربي - قرية البرنوجي - دمنهور، والمقام على مساحة 145 م وبتكلفة إجمالية مليون جنيه و 200 ألف جنيه.

- مسجد محمد جويده - عزبة جويده - حوش عيسى، والمقام على مساحة 150 م وبتكلفة إجمالية 9 مليون و100 ألف جنيه.

- مسجد النور المحمدي - قرية عين جالوت - بدر، والمقام على مساحة 138 م وبتكلفة إجمالية 3 مليون و 500 ألف جنيه.

يذكر أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان " كيف نستقبل ليلة القدر " وأكدت الخطبة ان هذه الليلة هى ليلةُ الشرفِ والعزِّ والكرامةِ، فقد أنزلَ اللهُ تعالى فيها خيرَ كتبِهِ على خاتمِ أنبيائِهِ ورسلِهِ سيدِنَا مُحمدٍ صلواتُ ربِّي وسلامُهُ عليهِ وأُنزِلَ القرآنُ جملةً واحدةً مِن اللوحِ المحفوظِ في ليلةِ القدرِ مِن شهرِ رمضانَ إلى بيتِ العزةِ في السماءِ الدنيَا، ثم نزلَ بهِ جبریلُ عليه السلامُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نُجُومًاأي مُفرقًا في ثلاثٍ وعشرينَ سنة.