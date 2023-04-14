إصابة 17 شخصا إثر إنقلاب ميكروباص بالطريق الغربى فى المنيا

أصيب 17 شخصا، فى حاادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، قادم من القاهرة، بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديداً بالقرب من مدخل ملوي بقرية تونا الجبل، ووجود مصابين بالحادث.

علي الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي الي موقع الحادث تبين إصابة 17 شخصًا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.