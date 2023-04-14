أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية.. تعرف عليها

رصدت كاميرا "اليوم السابع" أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة والأسماك فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ65 جنيها وكيلو الرومى البلدى بـ 75جنيها، وكيلو الأرانب بـ80 جنيها وكيلو البط البلدى 70جنيها، وكيلو الفراخ البيضاء من 70 إلى 72جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ90جنيها، وجوز السمان بـ40جنيها، وكيلو الوز بـ70 جنيها، والبانيه 170 جنيها.

وبلغ سعر الطماطم بين 7إلى 8 جنيهات في تعاملات اليوم، والبطاطس 4 إلى 5جنيهات، والبصل 11إلى 12جنيها، والكوسة 9 جنيهات إلى 10جنيهات، والجزر بدون عروش 6 الى 7جنيهات، الخيار بين 9إلى 10جنيهات .

كما سجل سعر الباذنجان البلدي 4إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 4 إلى 5 جنيهات والرومي الصوب 4 الى 5جنيهات والفلفل الحامي 5إلى 6جنيها.