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«القاهرة الإخبارية»: مصرع 40 شخصا فى أعمال عنف بالكونغو الديمقراطية

الجمعة، 14 أبريل 2023 10:40 م
«القاهرة الإخبارية»: مصرع 40 شخصا فى أعمال عنف بالكونغو الديمقراطية الوضع في الكونغو
الأمير نصرى

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أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن أكثر من 40 شخصًا لقوا مصرعهم، اليوم الجمعة، في هجمات جديدة استهدفت قرى في إيتوري بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يسقط عشرات الضحايا أسبوعيًا.
 
وأوضحت قناة القاهرة الإخبارية، أن الهجمات شنّتها ميليشيا كوديكو (الجمعية التعاونية لتنمية الكونغو) على ثلاث قرى على الأقل في إقليم دجوجو، على بُعد 60 كيلومترًا شمال العاصمة الإقليمية بونيا، ويُشار إلى أن ميليشيا كوديكو تقول إنها تحمي قبيلة ليندو ضد قبيلة هيما المنافسة التي تدافع عنها ميليشيا "زائير".

القاهرة الإخبارية

هجمات

إيتوري

جمهورية الكونغو الديمقراطية



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