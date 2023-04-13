9 محاضر فى حملة تفتيش على محلات بيع الأغذية بمركز نبروه بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

وجه محمد البسيونى رئيس مركز و مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية بتنفيذ حملة للمتابعة المستمرة على الأسواق ومراقبة السلع، وقد قاد عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة نبروه، حملة للتفتيش على محلات بيع الأغذية واللحوم في قرى بهوت وكفر بهوت والطيبة التابعة لمركز نبروه.

أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر، شملت 5 محاضر عدم إعلان الأسعار ومحضرين لانتهاء تاريخ الصلاحية ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية.

شارك في حملة التفتيش على محلات بيع الأغذية واللحوم سميرة محفوظ مدير إدارة التفتيش برئاسة المركز، والدكتور محمد قاسم مسئول الإدارة البيطرية، وعبد الرحمن علي مسئول إدارة التموين بنبروه.

وأكد المهندس محمد البسيونى، أن لجان التفتيش على كافة القطاعات المختلفة والتي تشمل محلات السلع الغذائية بمختلف أنواعها مستمرة بشكل دوري للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة الأسواق ومراقبة السلع والأسعار.