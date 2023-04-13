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وزارة الكهرباء تكرم الزميلة رحمة رمضان وأعضاء اللجنة الإعلامية للدورة الرمضانية.. صور

الخميس، 13 أبريل 2023 12:29 ص
وزارة الكهرباء تكرم الزميلة رحمة رمضان وأعضاء اللجنة الإعلامية للدورة الرمضانية.. صور تكريم الزميلة رحمة رمضان
كتب محمد الأحمدى

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كرم المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلا عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، مساء اليوم خلال فعاليات ختام فعاليات الدورة الرمضانية الخامسة للعاملين بالقطاع التى انطلقت منذ بداية الشهر الجاري بنادى الكهرباء بالقاهرة، الزميلة رحمة رمضان محررة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باليوم السابع، وعضو اللجنة الإعلامية للدورة الرمضانية للوزارة، والكاتب الصحفي صلاح زلط، مدير تحرير الأهرام، ومحمد صلاح الصحفى بجريدة الشروق أعضاء اللجنة الإعلامية على دورهم في إنجاح الدورة، وذلك بحضور المحاسب محمد السيسي العضو المتفرغ للموارد البشرية القابضة و رئيس اللجنة المنظمة و المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وشارك في حفل الختام و تكريم الفائزين رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية، وشركات الإنتاج وقيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والاعضاء المتفرغين بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأعلن علاء حسن عضو مجلس إدارة نادى الكهرباء بالقاهرة، ومدير إدارة النشاط الرياضي بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، فوز فريق القاهرة لإنتاج الكهرباء بالمركز الأول باسم الدكتور المهندس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و(13) ميدالية ذهبية و فاز فريق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء  بكأس المركز الثاني  باسم نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و(13) ميدالية فضية و فريق مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء  بكأس المركز الثالث المهندس باسم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و(13) ميدالية برونزية.

تكريم الزميلة رحمة رمضان

تكريم الزميلة رحمة رمضان

تكريم صلاح زلط عضو لجنة الإعلاميىة

تكريم صلاح زلط عضو لجنة الإعلاميىة

 

تكريم محمد صلاح عضو اللجنة الإعلامية
تكريم محمد صلاح عضو اللجنة الإعلامية

الكهرباء

الشركة القابضة لكهرباء مصر

محمد شاكر

وزير الكهرباء

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