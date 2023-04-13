نائب محافظ المنيا يهنئ الأطفال بعيد القيامة خلال زيارته دور الرعاية والمؤسسات

زار الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، عدداً من مؤسسات وجمعيات دور الرعاية بمدينة المنيا، تزامنا مع الاحتفال بعيد القيامة، وذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا.
وهنأ نائب المحافظ الأطفال بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وقدم لهم العيدية، موصيا بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم من الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية، موضحا أهمية تضافر الجهود حتى يكون الأطفال أداة فاعلة في بناء وتنمية المجتمع، لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.
أكد نائب المحافظ، حرص المحافظة على مشاركة الأطفال في مثل هذه المناسبات لإدخال السعادة والبهجة على أنفسهم، وقال إن المحافظة لن تتوان عن تقديم كافة أشكال الرعاية والدعم لهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
نائب محافظ المنيا يهنئ الأطفال بعيد القيامة
نائب محافظ المنيا يهنئ الأطفال بعيد القيامة
نائب محافظ المنيا يهنئ الأطفال بعيد القيامة
نائب محافظ المنيا يهنئ الأطفال بعيد القيامة
نائب محافظ المنيا يهنئ الأطفال بعيد القيامة
نائب محافظ المنيا يهنئ الأطفال بعيد القيامة (6)
نائب محافظ المنيا يهنئ الأطفال بعيد القيامة (7)
نائب محافظ المنيا يهنئ الأطفال بعيد القيامة (8)
نائب محافظ المنيا يهنئ الأطفال بعيد القيامة (9)
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