نائب محافظ المنيا يهنئ الأطفال بعيد القيامة خلال زيارته دور الرعاية والمؤسسات

المنيا - حسن عبد الغفار

زار الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، عدداً من مؤسسات وجمعيات دور الرعاية بمدينة المنيا، تزامنا مع الاحتفال بعيد القيامة، وذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا.