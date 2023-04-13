اليوم السابع
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كهرباء شمال القاهرة : مستمرون فى ملاحقة سارقي التيار استعدادا خلال "رمضان"

الخميس، 13 أبريل 2023 05:00 ص
كهرباء شمال القاهرة : مستمرون فى ملاحقة سارقي التيار استعدادا خلال "رمضان" المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن جميع الإدارات التابعة للشركة مستمرة في حمالات  ضبط سرقات التيار الكهربائى و رفع نسب التحصيل بالشركة خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة.

وأضاف عفيفي فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مكتبه يتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة سواء الفنية أو التجارية ويتم حلها فى اسرع وقت وبشكل جزرى لضمان عدم تكرار الشكوى ، لافتا إلى أن شكاوى الانقطاعات بنطاق عمل الشركة أصبحت محدودة للغاية بفضل التطوير الذى تم بالشبكة الكهربائية.

وتابع عفيفى، أن هناك تنسيق تام مع مباحث شرطة الكهرباء لتحرير محاضر ضد المخالفين و سارقي التيار الكهربائي و تطبيق القانون بكل حزم على سارقى التيار، مناشدا المواطنين بضرورة ان يكون إيجابياً و يسرع بالابلاغ عن سرقات التيار الكهربائي للحفاظ على الشبكة.
 


الكهرباء

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