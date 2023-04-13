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ضوابط وإجراءات يحددها القانون لدعم المشروعات المتعثرة المتوسطة والصغيرة

الخميس، 13 أبريل 2023 04:30 ص
ضوابط وإجراءات يحددها القانون لدعم المشروعات المتعثرة المتوسطة والصغيرة مشروعات - صورة أرشيفية
كتب محمود حسين

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نظم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وضوابط تمويل المشروعات المتعثرة، ونص فى المادة (18) علي أن يكون المشروع متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين:
 
ـ إذا أشهر إفلاسه .
 
ـ إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.
 
ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس .
 
وينص القانون، على أن تستوفى الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية :
 
1 - قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.
 
2- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
 
3- قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
 
ويجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ ، وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المشروعات الصغيره

مشروعات متوسطه

مشروع متعثر

الاقتصاد

اليوم السابع بلس



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