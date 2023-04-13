ضبط وتحرير 93 محضرا ومخالفة متنوعة فى حملات بشوارع الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء على الشرابى رئيس المدينة، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حملات مكبرة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومدير أمن الأقصر، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، لضبط المخالفين ومراجعة التزام المحال العامة بقانون إشغال الطريق وتحقيق الانضباط العام، بكافة مراكز ومدن المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.

واستهدفت حملات المرافق بالأقصر، الشوارع التالية:- (شارع مدرسة الصنايع - منطقة أبو الجود - المنشية- المحطة - المدينة المنورة)، وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير عدد من المحاضر شملت (22) محضر إشغال طريق، و(7) بائع متجول، و(6) محضر إلقاء مخلفات، وتحرير (3) محاضر ألعاب نارية والمتسببة فى إزعاج المواطنين مختلفة الأشكال والأحجام بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، و(3) محاضر مكبرات الصوت، و(44) إزلالات إدارية، بالإضافة إلى ضبط (8) عربات جر واستاندات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذى بحضور محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، وهدى المغربى سكرتير مساعد المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديرى الإدارات والمديريات بالمحافظة، حيث شهدت الجلسة مناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وشدد المحافظ خلال اللقاء، على رفع درجة الطوارئ بمستوى جميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها بمختلف القطاعات، وتشكيل غرف عمليات خلال الإجازات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات مع تكثيف حملات الطب البيطرى والتموين والمرور والحماية المدنية والجهات المعنية.



جانب من حملات المرافق بالشوارع



حملات شرطة المرافق فى شوارع الاقصر