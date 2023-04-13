وأضاف المركز -حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن مركز الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا، وعلى بعد 218 كيلومترا شمال منطقة "كامبل باي".