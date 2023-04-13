رئيس هيئة قضايا الدولة يهنىء البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد

كتب أحمد إسماعيل

هنأ المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها، مضيفا:" سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على قداسته وجميع الإخوة الأقباط ومصرنا الحبيبة بالخير والسعادة والمحبة والوئام والرخاء والازدهار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .. وكل عام أنتم بخير ."